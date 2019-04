" Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon etwas aufgeregt bin "

Monatelang hatten die Schülerinnen und Schüler aus ganz NRW an ihren Ideen gearbeitet. In der großen Halle reihten sich die Stände eng aneinander, an denen die Jugendlichen ihre Ideen der Jury vorstellen durften.

" Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon etwas aufgeregt bin ", erzählt Ruben Rodermann vor der Siegerehrung. Er hat eine 3D -Fräsmaschine entwickelt und tritt mit dieser für seine Schule, das städtische Gymnasium Heiligenhaus, an. Was Ruben in dem Moment noch nicht ahnt: Er wird in der Kategorie Technik einen ersten Preis bekommen. Und außer ihm noch drei weitere Schüler.

Gewinner fahren zu Bundesfinale

Auch die Forschungen zweier Schülerinnen aus Wuppertal, die sich mit Sternen befasst hatten, wurden ausgezeichnet. Außerdem überzeugte die Jury eine spezielle Staubsaugerdüse von einem Schüler aus Ibbenbüren. Die Düse passt in Zwischenräume und Ecken und erleichtert so das Saugen.

Die Gewinner in den verschiedenen Kategorien bekommen jeweils ein Preisgeld von 250 Euro. Im Mai fahren sie dann zum Bundeswettbewerb nach Chemnitz.