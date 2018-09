In NRW heulten am Donnerstag (06.09.2018) die Sirenen: Ab 10 Uhr gab es in fast allen Kommunen zeitgleich einen Probealarm.

Erstmalig hatte das Innenministerium zu einem landesweiten Warntag ausgerufen, bei dem auch moderne Instrumente wie die Warn-App " Nina " ausprobiert wurden. Über diese wurde eine Probewarnmeldung versendet.

Bevölkerung sensibilisieren

Ziel sei es, die Bevölkerung wieder für Warnsignale zu sensibilisieren, sagte eine Sprecherin des NRW -Innenministeriums dem WDR vorab.

Häufig wüssten Bürger nicht mehr, wie man sich im Ernstfall richtig verhalte oder was solche Signale bedeuteten, erklärt Feuerwehrmann Christian Zittlau, stellvertretender Kreisbrandmeister des Ennepe-Ruhr-Kreises.