Schäden in Millionenhöhe

Der Landesverband Bergbaubetroffener NRW (LVBB), der 5.000 durch den Steinkohle-, Braunkohle und Salzabbau Betroffene in NRW vertritt, rechnet künftig mit Bergbauschäden in zweistelliger Millionenhöhe. Betroffen seien nicht nur private Hausbesitzer, sondern Produktions- und Dienstleistungsbetriebe im gesamten Ruhrgebiet, am Niederrhein und in der Region um Ibbenbüren.

Der LVBB fordert von der RAG , das Grubenwasser nicht weiter ansteigen zu lassen. Außerdem sollen Wirtschaftsprüfer untersuchen, ob die Rücklagen, die RAG für die Schadenssanierung vorgesehen hat, ausreichen, um Schadensersatzansprüche langfristig abzusichern.

Prosper-Haniel ist die letzte Zeche

Nachdem das Bergwerk Ibbenbüren Mitte August 2018 den Betrieb einstellte, wird im Dezember auch die letzte verbliebene Zeche Prosper-Haniel in Bottrop schließen. Die offizielle Abschlussveranstaltung zum Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland ist für den 21. Dezember in Bottrop geplant.