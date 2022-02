Sexualisierte Gewalt in Bistümern - NRW hinkt bei Aufklärung hinterher

Vor knapp zwei Jahren, im April 2020, hat die katholische Bischofskonferenz einen Vertrag abgeschlossen mit dem Missbrauchs-Beauftragten der Bundesregierung (UBSKM), Johannes-Wilhelm Rörig. Danach verpflichten sich alle deutschen Bischöfe, die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in ihren Bistümern unabhängigen Kommissionen zu übertragen.

Die sollen auch mit den wissenschaftlichen Studien oder anwaltlichen Untersuchungen weiterarbeiten und Konsequenzen erarbeiten. Die Länder sollten je zwei Experten pro Bistum benennen, das wären zehn Personen in den fünf Bistümern in NRW : Köln, Münster, Essen, Aachen und Paderborn. Aber fast zwei Jahre nach Vertragsschluss ist kaum etwas passiert. Deswegen will Rörig in dieser Woche mit der Landesregierung sprechen.