Als im Jahr 2010 die rot-grüne Landesregierung an die Macht kam und sich neue Möbel für rund 32.000 Euro anschaffte, lästerte der damalige CDU -Abgeordnete Hendrik Wüst öffentlichkeitswirksam über einen " Ruhesessel " im Wert von 1.730 Euro des SPD -Wirtschaftsministers Harry Voigtsberger.

Sessel für gut 10.000 Euro

Sieben Jahre später - im Jahr 2017 - wird Wüst Verkehrsminister in NRW und besorgt sich danach einen neuen Couchtisch für 989 Euro. Das Möbelstück taucht - zusammen mit knapp 60 weiteren Posten - in einer Liste des NRW-Finanzministeriums auf, die auf Anfrage der SPD zusammengestellt wurde, der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und am Freitag (10.05.2019) veröffentlicht wurde.

Demnach besorgte die Regierung um Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Amtsantritt neue Möbel für rund 123.000 Euro.

Der Finanzminister betont in seinem Bericht, dass nur " vereinzelt " neue Möbel angeschafft worden seien, unter anderem wegen Abnutzung. So habe man für den Empfangsbereich in der Staatskanzlei Sessel für 10.158 Euro besorgt.

Manchen Ministerien schafften nichts Neues an

Deutlich günstiger waren die Neuanschaffungen im Justizministerium: Der Staatssekretär gönnte sich demnach eine preiswerte Uhr für 19,99 Euro - denn " im Büro war keine Uhr vorhanden ". Der Justizminister brauchte einen Flaggenständer und drei Flaggen. Kostenpunkt: Rund 813 Euro. Innen-, Arbeits- und Umweltministerium schafften laut Bericht gar keine neuen Dinge an.

Stand: 10.05.2019, 08:46