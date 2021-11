Wiederaufbau nach Flut: Land zieht positive Zwischenbilanz

Gut die Hälfte bisher gestellten privaten Anträge seien inzwischen in der Bewilligungsphase, erklärte NRW -Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) am Montag in Düsseldorf. Die ersten 25 Millionen Euro könnten nun an Privatleute ausgezahlt werden. Das Krankenhaus in Eschweiler erhält 25 Millionen Euro für seine Wiederaufbauarbeiten, weitere 28 Millionen Euro seien für betroffene Vereine aktuell in der Antragsbearbeitung.

Scharrenbach: Aufbau der Infrastruktur geht „zügig“ voran

Mit dem Aufbau der öffentlichen Infrastruktur gehe es insgesamt zügig voran, so Scharrenbach. Wichtige Verbindungen wie die derzeit noch gesperrten Autobahnabschnitte sollen bis zum Jahresende wieder freigegeben werden.

Trotz Handwerker- und Materialmangel gebe es aktuell keine bekannten Fälle, in denen Privatleute im Hinblick auf den anstehenden Winter vor der Obdachlosigkeit stünden wegen einer fehlenden Wärmeversorgung. Viele Betroffene sind laut Scharrenbach aber immer noch mit dem Trocknen ihrer überfluteten Häuser beschäftigt.

Jaeckel: Viele Hilfsanträge von Firmen in den nächsten Monaten

Der Landesbeauftragte für den Wiederaufbau, Fritz Jaeckel, zog eine positive Bilanz seiner dreimonatigen Arbeit. Die Zusammenarbeit zwischen Land, Kreisen und Kommunen habe gut funktioniert, die Hilfsstrukturen auf kommunaler Ebene seien jetzt etabliert. Jaeckels Tätigkeit läuft Ende des Monats aus. Angesichts deutlich gesunkener Beratungsanfragen sieht er keinen Bedarf für eine Verlängerung.