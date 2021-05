FDP im Spagat zwischen Regierung und Opposition

Corona-Politik mit FDP-Handschrift

Lange hat etwa Schulministerin Yvonne Gebauer das Recht auf Bildung im Präsenzunterricht propagiert und am Ende dennoch die Kinder in den Distanzunterricht geschickt. Lange hat Wirtschaftsminister Pinkwart vor den wirtschaftlichen Folgen eines harten Lockdowns gewarnt und am Ende dennoch die Geschäfte geschlossen.

Joachim Stamp, FDP