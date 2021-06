Wenn der Sommerurlaub in einer Zwangsehe endet

" Sommer, Sonne, Zwangsheirat "- der Slogan, mit dem NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) ihre Aufklärungskampagne EXIT startet, soll es kurz und bündig auf den Punkt bringen: " Viele junge Frauen und Männer freuen sich in diesen Tagen auf Sommer und Sonne. Bei einigen endet der Urlaub allerdings in einer Zwangsehe ", erläuterte Scharrenbach am Dienstag. Der Urlaub ende dann in einer " Albtraumhochzeit mit unabsehbaren Folgen ". Lebens- und Zukunftsplanungen würden zunichte gemacht.

Zwar registrierte die Polizeistatistik in NRW im vergangenen Jahr lediglich 26 Fälle von Zwangsverheiratung, die strafrechtlich erfasst wurden. Bei den Beratungsstellen aber gingen jedes Jahr weitaus mehr Nachfragen ein, daher sei von einem deutlich größeren Dunkelfeld auszugehen, so Scharrenbach. Am häufigsten trete das Problem hierzulande in Familien aus Syrien, der Türkei und dem Irak auf.

Scharrenbach: Risiko steige in den Sommerferien

Wenn eine junge Frau oder - seltener - auch ein junger Mann von der Familie zur Heirat gezwungen wird, sei das " zutiefst menschenverachtend " und eine strafbare Menschenrechtsverletzung. Gerade in den bevorstehenden Sommerferien steige das Risiko, sagte Scharrenbach, daher starte das Ministerium die Kampagne jetzt. In insgesamt 23 NRW-Städten - darunter Düsseldorf, Duisburg, Bochum, Dortmund, Bonn und Aachen - sollen Plakate in Bussen und Bahnen zu sehen sein. Außerdem werde dort auf fast 1.000 Monitoren ein Kampagnenspot laufen.

In der Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat in Bielefeld beobachte man im Jahr rund 200 Fälle von Zwangsheirat, sagt Leiterin Silvia Krenzel. 90 Prozent der Betroffenen, die sich in der Beratungsstelle melden, seien junge Frauen, die befürchten, bald von ihrer Familie gegen ihren Willen verheiratet zu werden. Nur etwa ein Drittel schaffe diesen Schritt aus eigener Kraft. Meist seien es Menschen aus dem Umfeld - die Schulsozialarbeiterin, eine besorgte Tante oder eine Freundin - die Kontakt aufnehmen.

Strenger Vater, falscher Freund

Sehr häufig stünden patriarchalische Familienstrukturen oder zumindest ein strenger Vater im Hintergrund. Psychologin Silvia Krenzel schildert eine typische Situation: Eine 18-Jährige meldet sich in der Beratungsstelle. Sie ist verzweifelt - ihre heimliche Liebesbeziehung zu einem Jungen ist gerade aufgeflogen. In der Familie herrscht jetzt Alarmstimmung. Das Mädchen darf das Haus nicht mehr alleine verlassen, wird ständig kontrolliert, möglicherweise von der Familie beschimpft oder geschlagen. Möglichst schnell soll jetzt ein passender Bräutigam für sie gefunden werden.

Das Mädchen ist voller Angst, berichtet von Panikattacken und Schlafstörungen. Und: " Sehr oft empfinden die jungen Frauen auch eine große Schuld" , sagt Krenzel, " dafür, dass sie so viel Stress in die Familie gebracht haben ".