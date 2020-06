Neues Kindergartenjahr startet mit noch mehr Kindern in NRW

Inmitten der schwierigen Corona-Zeit beginnt am 1. August für Tausende Kinder in NRW das neue Kindergartenjahr. Dabei verzeichnet das Land einen großen Zuwachs an Plätzen in der Kindertagesbetreuung.

Die 186 Jugendämter haben für das neue Kindergartenjahr (nach KiBiz .web) insgesamt 729.300 Plätze gemeldet und damit rund 18.480 mehr als im laufenden Jahr. Auch die Zahl der Kindertageseinrichtungen ist um rund 180 auf 10.500 gestiegen. Dies belegen aktuelle Zahlen aus dem Familienministerium.