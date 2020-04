Hilfe für Zoos in NRW

Die NRW Landesregierung will den Zoos und Tiergärten in NRW helfen, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) will dafür knapp 12 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Die Zoos im Land verfügten über „keine nennenswerten finanziellen Reserven“, so Lienenkämper am Donnerstag (23.04.2020) im Finanzausschuss des Landtags. Eine angemessene Versorgung der Tiere, insbesondere der bedrohten Tierarten, sei deswegen gefährdet.