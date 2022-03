Wegen Ukraine-Krieg: NRW will Zivilschutz neu ordnen

Zivilschutz wurde zurückgefahren, Bunker verkauft

Staatliche Hochbunker sollten stattdessen umgewidmet werden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat eigens die Aufgabe, sie zu verkaufen. Unterlagen, die dem WDR -Magazin Westpol vorliegen, zeigen: Von 467 Hochbunkern in NRW wurden zwischen 2010 und 2020 insgesamt 84 verkauft, 116 vermietet und 53 sollten noch verkauft werden. Zum Teil an private Investoren und Architekten, die aus ihnen Wohnhäuser oder Luxuslofts machen. Andere Schutzräume und Bunker sind mittlerweile Museen. Öffentlichen Schutz bieten sie nicht mehr.

Viele Hochbunker wurden zu Wohnungen umgebaut

Die dramatische Entwicklung in der Ukraine mit der russischen Invasion sei für viele nicht vorhersehbar gewesen, sagt Stefanie Schubert-Polzin, Expertin für Katastrophenschutz. Die Umstände legten nun aber offen, "dass der Zivilschutz in Deutschland sukzessive zurückgefahren wurde. Es wurden weniger Gelder investiert und nichts mehr dafür getan, dass der Bevölkerung ein bestimmtes Risikobewusstsein beigebracht wurde" , sagt Schubert-Polzin.

Innenminister Reul will Zivilschutz neu ordnen

Auch Steffen Schimanski vom Landesverband Nordrhein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK ) hält es für wichtig, die Bevölkerung in Bezug auf Risiken besser aufzuklären. Er schlägt vor, dies in die Lehrpläne aufzunehmen. Die Menschen sollen lernen, wie sie sich in Ausnahmesituationen verhalten sollten: "Wo ist ein sicherer Ort? Wo finde ich Hilfe, wenn das Telefon nicht mehr funktioniert, wie überbrücke ich mehrere Tage ohne Strom? Diese Fähigkeiten kann man erlernen" , sagt Schimanski.