Die Terrorermittler, die unbekannt bleiben wollen

Damit sich ähnliche Fälle nicht wiederholen, wurde in NRW "Zenter" aus der Taufe gehoben. Unter der Leitung des Oberstaatsanwaltes Markus Caspers kümmern sich elf weitere Staatsanwälte um sogenannte Gefährder in NRW . So wurden bisher 600 Personen von den Ermittlern genauer unter die Lupe genommen.

Islamisten und Rechtsextremisten

Bei Gefährdern handelt es sich um Personen, bei denen die Sicherheitsbehörden die Sorge haben, sie könnten schwere Straftaten wie einen Terroranschlag begehen. Sie stehen unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden. Hauptsächlich geht es dabei um Islamismus, aber auch um Rechtsterrorismus und andere staatsgefährdende Ideologien, so Biesenbach.

Vor Journalisten nannten Staatsanwalt Caspers wie Justizminister Biesenbach Beispiele, wie "Zenter" über die reine Beobachtung hinaus arbeitet. So sei zum Beispiel in Wuppertal ein 44-Jähriger aufgefallen, gegen den vor dem dortigen Amtsgericht laut Biesenbach ein " ganzes Sammelsurium an Straftaten " abgeurteilt wurde. Es ging um Handel mit Amphetaminen, häuslicher Gewalt, Urkundenfälschung bis hin zum Fahren ohne Führerschein.

Der genauere Blick