BKA hätte Datenlöschung im Fall Amad A. verhindern können

Es ist nicht das erste Mal, dass NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) in diesem Fall nachbessern muss. In einem Schreiben an den Untersuchungsausschuss, das dem WDR vorliegt, teilt Reul in dieser Woche überraschend mit: Es sei technisch möglich gewesen, die Datensätze zu Amad A. beim Bundeskriminalamt zu erhalten. Doch das zuständige Landeskriminalamt habe das BKA nicht darum gebeten.

Eigentlich gilt ein Löschmoratorium seit 2018

Seit fast drei Jahren versucht ein Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag aufzuklären, wieso der syrische Geflüchtete durch eine Verwechslung 2018 in Haft saß und später nach einem Zellenbrand starb. Die Polizei hatte Amad A. verwechselt, auch fälschlich zusammengeführte Datensätze in den Polizeidatenbanken könnten dabei eine Rolle gespielt haben.