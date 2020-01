SPD-Anfrage: Zeitungsmarkt in NRW schrumpft deutlich

In der Antwort schreibt die Staatskanzlei, qualitativ hochwertiger Lokaljournalismus stehe "unter ökonosmischem Druck und verliert gemessen an den Auflagen an gesellschaftlicher Akzeptanz." Die Verluste im Print könnten die Verlage mit digitalen Ausgaben nicht auffangen. Der Anteil sogenannter E-Paper liegt bei etwas über 210.000 - das sind nur rund zehn Prozent der Gesamtauflage.

Empirische Umfrage bei den Zeitungen

Bei den Boulevardzeitungen wie "Bild" oder "Express" gibt es laut Antwort sogar "deutlich stärkere Verluste." In den letzten drei Jahren sollen sie knapp ein Drittel der Auflage eingebüßt haben.

Für die Beantwortung der Großen Anfrage hatte die Landesregierung aus diversen Quellen Informationen zusammengetragen. Außerdem gab es eine empirsiche Befragung der Geschäftsführer aller NRW-Verlage, woran sich zwei Drittel auch beteiligten. Die SPD will am Donnerstag (29.01.2020) die Anfrage vorstellen.