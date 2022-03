Rund 30.000 ukrainische Geflüchtete in NRW eingetroffen

Einer "belastbaren Schätzung" des NRW -Flüchtlingsministeriums zufolge sind bislang rund 30.000 Menschen aus der Ukraine in Nordrhein-Westfalen angekommen. Die Zahl könne aber noch etwas höher liegen, sagte Staatssekretär Andreas Bothe dem WDR am Donnerstag.

"Die Menschen müssen sich ja auch nicht an der Grenze registrieren lassen, sondern können ohne Visum einreisen" , sagte Bothe. Laut Zahlen von Mitte dieser Woche befänden sich 22.000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Kommunen sowie 8.000 Menschen in Landeseinrichtungen. Nach vorläufigen Erkenntnissen seien 149 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine nach NRW eingereist.