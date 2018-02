In einem Brief an die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU in NRW verbreitete Hendrik Wüst ( CDU ) am Dienstag (13.02.2018) seine Forderung: Die Spitze der Partei müsse " dem wachsenden Unmut aus der eigenen Mitgliedschaft Rechnung tragen ".

Dazu müsse " auch den CDU -Mitgliedern das Recht eingeräumt werden, über zukünftige Koalitionsvereinbarungen in einer Mitgliederbefragung zu entscheiden ".