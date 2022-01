Wie die Impfpflicht für Streit zwischen CDU und SPD sorgt

"Amateur im Ministerpräsidentenkostüm" ?

Scholz soll sich abfällig über Wüst geäußert haben

Scholz, dessen Ampelkoalition wegen der Impfpflicht-Skeptiker in der FDP keinen Regierungsentwurf zur verpflichtenden Impfung vorlegen wird, soll genervt auf Wüsts Auftreten als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz reagiert haben. Der Kanzler soll Wüst als "Amateur im Ministerpräsidentenkostüm" bezeichnet haben, berichtete "Der Spiegel" unlängst.

Auf Social Media gab es empörte CDU-Reaktionen. Noch zehn Tage später twitterte CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen zu dem vermeintlichen Scholz-Zitat.

Am Sonntagabend war Wüst zu Gast in der Talkshow von Anne Will. Auf die Frage, was eine Impfpflicht solle, antwortete der CDU-Politiker: "Sinn und Zweck ist, dass wir den Menschen signalisieren können, die alles getan haben in den letzten zwei Jahren, die sich haben impfen lassen, die vorsichtig waren, die sich testen lassen, die die Maske tragen, jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben..." Die Impfpflicht also nur eine symbolische Frage, eine Art Genugtuung für die bisher Geimpften? In den sozialen Medien war es nun Wüst, der viel Kritik einstecken musste.

In der Landtagsdebatte am Mittwoch kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty, den Talkshow-Auftritt des Regierungschefs als "verstörend" . "Es geht nicht darum politische Exempel zu statuieren, sondern darum, das Gesundheitssystem zu schützen." Wüst und die CDU hätten kein Konzept für die Impfpflicht. Wo bleibe denn die Bundesratsinitiative von NRW zu diesem Thema, so Kutschaty. Er wird bei der Landtagswahl Wüsts wohl größter Herausforderer sein.

Politologin: Kein Gewinner bei Sticheleien

Ein Sprecher der Landes-CDU wies die Kritik der SPD an Wüst zurück: "Die CDU in NRW ist zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bei dieser Frage gerne bereit." Es würden Gespräche zwischen Bundesregierung, den Fraktionen im Bundestag und den Ländern über eine Impfpflicht erfolgen.

Wie ist der Impfpflicht-Streit im Vorwahlkampf einzuordnen? "Ich denke nicht, dass eine der beiden Seiten von diesen Sticheleien wesentlich gewinnen kann. Die Menschen erwarten gezieltes Pandemie-Management anstatt eine Degradierung des politischen Gegners" , sagt die Politikwissenschaftlerin Sandra Plümer von der Universität Duisburg-Essen. Die SPD verteidige "ihren" Kanzler, der neue CDU-Ministerpräsident versuche, einen Amtsbonus zu erarbeiten: "Wüst bleiben nur noch wenige Monate, um sein Können unter Beweis zu stellen. Das könnten sich die derzeitigen Oppositionsparteien zunutze machen. "

