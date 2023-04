Wüst bei Söder: Beste Freunde, bald auch Konkurrenten?

Bayerns Landeschef Markus Söder hatte in seine gute Stube eingeladen. Die Münchner Residenz, in der die beiden Landesregierungen tagten, ist das größte Stadtschloss Deutschlands. "Schön hier" , befand der Gast aus Düsseldorf, Hendrik Wüst. Um auf Nachfrage zu steigern: "Sehr schön hier!"

Mehr Geld für Flüchtlingspolitik

Es gab viel zu besprechen in dem rund zweistündigen Treffen am Dienstagvormittag. Insbesondere die gemeinsame Linie in der Migrationspolitik war den beiden Politikern wichtig. Im Vorfeld der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz am 10. Mai fordern Bayern und Nordrhein-Westfalen mehr Geld vom Bund für die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Bisher zugesagte Gelder seien viel zu wenig.

Kein Kaffeeplausch

Gemeinsame Kritik gab es auch an den Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur Krankenhausreform. Die sei verfassungswidrig. Außerdem verabredeten beide Länder enger zusammenzuarbeiten in Themenfeldern wie Energiepolitik oder Bekämpfung des Fachkräftemangels. "Das war heute kein Kaffeeplausch" , sagte Markus Söder, sondern ein Treffen, in dem die beiden Bundesländer strategische Ziele besprochen hätten. Zwei Länder, die gemeinsam 37 Prozent der deutschen Bevölkerung repräsentieren.

Anders als Laschet-Söder

Beide Ministerpräsidenten betonten ihr gutes persönliches Verhältnis. Man kenne und schätze sich seit langem. Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass sich der Bayer Söder und Wüsts Vorgänger in Düsseldorf Armin Laschet heftig in den Haaren lagen, als es darum ging, wer für die CDU als Kanzlerkandidat ins Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel geht. Das Ende ist bekannt: Laschet gewann das Duell, Kanzler aber wurde der Sozialdemokrat Olaf Scholz. So etwas dürfe sich niemals wiederholen, lautete das Mantra heute bei Söder und Wüst.

Künftige Konkurrenz

Hendrik Wüst (CDU und Markus Söder (CSU) in München

Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass beide Politiker nächstes Jahr ihre Ambitionen zu erkennen geben, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Im Spätsommer 2024 soll der benannt werden. Und neben CDU-Chef Friedrich Merz werden schon jetzt immer wieder die Namen Söder und Wüst gehandelt.

Die beiden Landeschefs wiegelten am Dienstag ab. Sein einziges Interesse gelte der Landtagswahl im Oktober, sagte Söder. Wüst betonte, allein das Interesse an der Kandidatenfrage zeige doch, wie unzufrieden die Menschen mit dem aktuellen Kanzler seien.

Dissens in Meisterfrage

Und dann gab es doch noch eine Meinungsverschiedenheit. Gefragt nach dem künftigen deutschen Fußballmeister wollte Markus Söder den FC Bayern München auf keinen Fall vorzeitig abschreiben. Noch sei die Saison nicht gelaufen, mit einem Meister aus Dortmund könne er sich noch nicht anfreunden. Hendrik Wüst nahm es mit einem Lächeln.

