Aufregung um Hendrik Wüsts Twitteraccount

Der Landtags-Abgeordnete Alexander Vogt wollte per kleiner Anfrage wissen, wer sich um die Inhalte des privaten Twitteraccounts von Hendrik Wüst kümmert. In der nun erfolgten Antwort heißt es dazu nur kurz, es handele sich um " Hendrik Wüst […] und sein Team ".

Diese Antwort sei eine "Frechheit", erklärte daraufhin Vogt. Er habe ganz konkrete Fragen gestellt, nämlich ob Mitarbeiter der Staatskanzlei den Account füttern, denn "nach meiner Kenntnis ist die Vermengung von privaten Politiker-Accounts mit öffentlich finanzierten Inhalten und die Betreuung solcher Accounts durch Mitarbeitende der Staatskanzlei nicht mit den Social-Media-Guidelines der Landesregierung vereinbar", so Vogt. Daher die Anfrage.

SPD will mehr Details

Alexander Vogt hat deshalb eine neue Kleine Anfrage gestellt. Darin will er wissen, ob es solche Guidelines gibt, wo und in welchem Wortlaut sie veröffentlicht sind und wie ihre Einhaltung überprüft werde. Desweiteren möchte er nun eine detaillierte Aufstellung, wer in welcher Funktion dem "Team" Wüsts angehört. Das werde nötig, weil die Landesregierung seine erste, zweiteilige Anfrage schlicht ignoriert habe.

Stand: 22.12.2021, 16:36