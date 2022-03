Israel-Reise: Wüst im Land der Tech-Start-Ups

Es ist für Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen gute Tradition, nach Israel zu reisen. Armin Laschet hat dies zweimal getan, Hannelore Kraft gleich dreimal. Jetzt also Hendrik Wüst.

Es gehöre "zur DNA von NRW", gute Kontakte nach Israel zu pflegen, heißt es in Wüsts Umfeld. Kaum ein anderes Bundesland habe so gute Beziehungen dorthin. Wüst sei die Reise ein persönliches Anliegen gewesen.

Fluss-Projekt mit Hilfe aus NRW

Zum Start will er sich am Montag der deutschen Geschichte stellen und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen. Hier wird er, wie es viele deutsche Politiker vor ihm getan haben, einen Kranz niederlegen, zur Erinnerung an Millionen vom Deutschen Reich ermordeter Juden in der NS-Zeit.

Geplant sind außerdem Gespräche mit israelischen Regierungsvertretern. Am zweiten Tag der Reise will Wüst am Dienstag ein besonderes ökologisches Projekt besuchen: Die Renaturierung des Kishon-Flusses, einer der schmutzigsten Flüsse Israels.

Kontakte zur "Start-Up-Nation"

Bei diesem Projekt hilft Sachverstand aus NRW. Die Emschergenossenschaft, die Erfahrung mit der Renaturierung der Emscher im Ruhrgebiet hat, und die Uni Duisburg-Essen arbeiten daran mit.