Kommentar: Wüst hat keine zündende neue Idee

Das ist eine enttäuschende Ansage und zu wenig für einen Ministerpräsidenten, der in sechs Monaten die Landtagswahl gewinnen will.

Es fehlt die zündende Idee

Ja, die Regierungsbilanz von Schwarz-Gelb in NRW kann sich sehen lassen. In vielen Bereichen haben CDU und FDP die Weichen richtig gestellt: Es gibt mehr Geld und mehr Personal für die Polizei, für die Schulen und die Kitas im Land. Die Null-Toleranz-Strategie von Innenminister Reul kommt gut an - nicht nur bei CDU-Wählern.

Ministerpräsident Hendrik Wüst will diesen Kurs beibehalten und beschleunigen. Das ist vernünftig. Aber es fehlt die zündende neue Idee, die der Landesregierung bis zur Landtagswahl frischen Schwung verleihen könnte.

Von der ersten Regierungserklärung des Ministerpräsidenten hätte ich mir jedenfalls gewünscht, dass Wüst mehr darüber redet, was er aus eigener Kraft für sein Land tun kann. Und weniger darüber, was andere für ihn tun können.

Stand: 03.11.2021, 16:50