Regierungserklärung: Das will Ministerpräsident Wüst anpacken

Erst steht die Vorstellung und Vereidigung der neuen Landesregierung auf dem Programm. Danach will der frisch gewählte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) seine erste Regierungserklärung abgeben. Anschließend bekommen alle Parteien im Landtag Zeit, über Wüsts Pläne zu debattieren.

Vergangene Woche Donnerstag hatte der 46-Jährige in einem ersten Statement seine wichtigsten Themen für die nächste Zeit genannt. Demnach will er als allererstes den Wiederaufbau in den Flutgebieten beschleunigen. Außerdem kündigte er ein Mittelstandsförderungsgesetz an: Derzeit gebe es zu viel Bürokratie, Auflagen und komplizierte Verfahren für mittelständische Betriebe. Als drittes wolle er eine Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass Angehörige auch in Pandemiezeiten Besuchsrecht in Krankenhäusern bekommen. Niemand dürfe mehr alleine im Krankenhaus sterben.