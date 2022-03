Israel-Reise: Wieso Wüsts Test stundenlang unbemerkt blieb

Die Israel-Reise von Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) endete anders als geplant in tagelanger Corona-Isolation. Vertreten wurde Wüst auf seiner Reise vergangene Woche von einem Staatssekretär der Düsseldorfer Staatskanzlei, und zwar ab Montagnachmittag.

Eigentlich hätte dieser Wüst auch schon am Mittag vertreten müssen, bei dessen Termin um 13 Uhr mit der israelischen Wirtschaftsministerin Barbivai. Denn zu diesem Zeitpunkt hat Wüsts positives Testergebnis nach WDR -Recherchen bereits vorgelegen.

Wüst mit Ministerin in Israel