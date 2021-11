NRW setzt fürs Boostern auf dezentrale Impfstellen

Da der Impfstoff heute im Gegensatz zu Beginn der Impfkampagne leichter zu handhaben sei, brauche man keine großen, zentralen Impfzentren mehr. Diese sollen nicht reaktiviert werden, betonte Wüst. Stattdessen setzt die Landesregierung nun auf " möglichst wohnortnahe Impfangebote in den Städten und Gemeinden ", wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Diese ergänzenden Impfangebote könnten " sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Auffrischungsimpfungen aufgesucht werden".

Karneval drinnen landesweit nur mit 3Gplus

Wüst kündigte auch an, dass für Karnevalsveranstaltungen in Innenräumen die 3Gplus-Regel gelte. Zugang gibt es also nur für Geimpfte, Genesene und Getestete mit einem frischen Nachweis: Entweder werde ein maximal sechs Stunden alter Schnelltest oder ein höchstens 24 Stunden alter PCR-Test vorgelegt. Der Ministerpräsident will zudem generelle flächendeckende 2G-Regeln im Freizeitbereich prüfen und eine 3G-Regel am Arbeitsplatz prüfen.

