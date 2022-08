Wüst offen für weiteren Olympia-Anlauf

Anscheinend mit Erfolg, wie Wüsts Statement nun zeigt. Auch in anderen Landtagsfraktionen gibt es keine grundsätzliche Ablehnung. So unterstützt die FDP das Projekt auch aus der Opposition heraus mit " voller Überzeugung ". NRW sei Sportland Nummer 1, so der sportpolitische Sprecher der Freidemokraten, Christof Rasche. " Der Landtag und die Landesregierung sollten sich jetzt unmissverständlich zu Olympia Rhein/Ruhr 2036 bekennen ", so Rasche.

Das Problem mit der Jahreszahl