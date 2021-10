Wüsts Vorhaben: Wiederaufbau, Mittelstand, Besuchsrecht im Krankenhaus

1. Wiederaufbau der Flutgebiete



"Die Menschen dort brauchen Klarheit und eine Perspektive, wie es weitergeht", sagte Wüst. Anträge auf Fördermittel seien zwar schon einige gestellt worden, aber bei der Bearbeitung gebe es Verzögerungen. "Wir müssen da schneller werden." Um das zu erreichen, würden 284 neue Stellen im Innen-, Kommunal- und im Verkehrsministerium geschaffen.

2. Ein Mittelstandsförderungsgesetz



Den Mittelstand als Herz der Wirtschaft will Wüst stärker fördern. Derzeit gebe es zu viel Bürokratie, Auflagen und komplizierte Verfahren für mittelständische Betriebe. Ein "Bürokratie-TÜV" soll künftig Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene auf Praxistauglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen abklopfen. Wüst, der auch langjähriger Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der NRW-CDU ist, will dafür ein Mittelstandsförderungsgesetz in den Landtag einbringen.

3. Ein reformiertes Krankenhausgesetz



Ein bedrückendes Detail in der Corona-Pandemie sei gewesen, dass Menschen im Krankenhaus alleine gestorben sind. Aufgrund der bestehenden Krankenhausgesetze durften ihre Angehörigen ihnen nicht beistehen. "Diese Verantwortung ruht schwer auf unseren Schultern." Wüsts Ziel ist nun eine "konsequente Rechtsgrundlage" für ein Besuchsrecht im Krankenhaus zu schaffen. Jedes Krankenhaus werde verpflichtet, einen ehrenamtlichen Patientensprecher zu stellen. Schon im Februars 2022 soll das Gesetz in Kraft treten.

"Wir packen Unbequemes an und schaffen gutes Neues", verkündete Wüst selbstbewusst. Drängende Themen wie neue Umwelttechnologien, Klimawandel oder Digitalisierung standen aber am Donnerstag nicht auf der Dringlichkeitsliste des neuen Ministerpräsidenten.