NRW und Bayern wollen Senkung der Energiesteuern

Grüne warnen vor " Gießkannenprinzip "

Die Grünen im Landtag kritisieren den Vorschlag einer Mehrwertsteuersenkung als nicht zielgenau. Die steigenden Energiepreise seien vor allem für Menschen mit niedrigen Einkommen ein ernsthaftes Problem, sagte Wibke Brems, stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende. "Eine Mehrwertsteuersenkung würde Geld im Gießkannenprinzip auch an diejenigen verteilen, die aufgrund ihrer höheren Einkommen die gestiegenen Preise kaum spüren. Sie würde riesige Löcher in den Bundeshaushalt reißen und so die Mittel für effektiven Klimaschutz und andere dringende Zukunftsaufgaben verknappen."

Richtig dagegen wären nach Ansicht der Grünen zielgerichtete Maßnahmen, "die insbesondere Menschen mit geringem Einkommen entlasten, wie der beschlossene Heizkostenzuschuss oder der von Robert Habeck vorgeschlagene Kinder-Sofort-Zuschlag".