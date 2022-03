Ministerpräsident Wüst positiv auf Corona getestet

NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) ist auf seiner Israelreise am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das erfuhr der WDR aus Regierungskreisen. Weitere Termine am hat Wüst abgesagt, er wolle jetzt das Ergebnis eines weiteren PCR -Tests abwarten.

Wüst hatte am Montag die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht und dort an einer Führung teilgenommen. Unmittelbar vor und nach seiner Einreise in Israel sollen PCR-Testergebnisse von Wüst noch negativ gewesen sein. Allerdings ist offenbar eine begleitende Person aus dem Personenschutz am heutigen Tage zum zweiten Mal positiv PCR-getestet worden. Ein erneuter PCR-Test von Wüst war dann heute auch positiv, heißt es aus Delegationskreisen.

Viele Termine geplant: Schwerpunkt Wirtschaftskontakte

Für Wüst ist es die erste außereuropäische Dienstreise. Bei seinem viertägigen Israel-Besuch geht es vor allem um Wirtschaftskontakte. Der NRW -Regierungschef hat sich bereits mit der israelischen Wirtschaftsministerin getroffen, die gerne die technologischen Chancen einer Energiewende betont, ähnlich wie Wüst selbst.

Höhepunkt der Reise sollen eigentlich Treffen mit Vertretern der erfolgreichen Tech-Branche in Israel werden. Das Land galt lange Zeit als "Start-Up-Nation", wegen der Masse an innovativen Firmengründungen. Inwieweit die Reise überhaupt fortgesetzt werden kann, ist derzeit offen.

Wir der WDR aus Delegationskreisen erfahren hat, wird Staatssekretär Mark Speich nun Ministerpräsident Wüst bei den Terminen am heutigen Tage vertreten. Für die gesamte Delegation werden Test-Möglichkeiten in Tel Aviv bereitgestellt.