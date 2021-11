Kommentar: Wüst hat aus Laschets Corona-Fehlern gelernt

Brückenlockdown. Das Wort hatte Armin Laschet erfunden. Im Frühjahr, rund um Ostern. Laschet hatte damals ein paar Tage „nachgedacht“, wie die dritte Corona-Welle gebrochen werden könnte. Dann sein Vorschlag: Brückenlockdown.

Und dann: Kam nichts. Kein Wort mehr drüber. Laschet tat einfach so, als seien die Maßnahmen, die schon galten, die versprochene Antwort. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Laschet wirkte während der Corona-Pandemie immer wieder fahrig und unzuverlässig.

Wüst tritt ruhig, sachlich, ernst auf

Hendrik Wüst scheint daraus gelernt zu haben. Sein Auftritt bisher: Ganz anders. In kurzen, klaren Sätzen kündigt Wüst an, was in Sachen Corona gelten soll. Er wirkt ernst dabei, ruhig und sachlich.

Das mag etwas spröde rüberkommen. Aber er will den Eindruck vermitteln will: Ich habe die Lage im Griff. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Und ich finde, das gelingt ihm ganz gut.