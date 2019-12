Deshalb werde das Ministerium die Region zwischen der A3 im Westen, der A4 im Norden und der Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz noch in dieser Woche als "Wolfsverdachtsgebiet" ausweisen.

Bislang gibt es in NRW drei Wolfsgebiete: Schermbeck am Niederrhein, die ostwestfälische Senne und die Eifel. Zudem wurde an der Grenze zu Rheinland-Pfalz eine Pufferzone zum "Wolfsterritorium Stegskopf" eingerichtet.