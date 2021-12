Neue Verordnung soll den Abschuss von Wölfen in NRW ermöglichen

Entsprechend werden die Förderungen für das Gebiet in Schermbeck jetzt ausgeweitet. Unter anderem auch Ponyhalter könnten von finanziellen Hilfen im Wolfsgebiet und der dazugehörigen Pufferzone profitieren. Außerdem sollen die Anträge für entsprechende Landesunterstützung vereinfacht werden.

Wolfsverordnung für das Land soll kommen

Die Ministerin kündigte zusätzlich an, mit den Landtagsfraktionen eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die den Umgang mit dem Wolf regelt. Damit soll dann auch eine sogenannte "Entnahme" möglich sein. Aktuell haben Gerichte diese Maßnahme nicht erlaubt.

Eine Entnahme bedeutet in letzter Konsequenz den Abschuss des Tieres, sollte es zum Beispiel verhaltensauffällig sein. " Wir wollen uns hierbei an einer Regelung orientieren, die es in Niedersachsen bereits gibt und dies mit den Parteien im Landtag beraten ", so Heinen-Esser.

"Entnahme" des Wolfes aktuell nicht möglich