Eine vormals linkspopulistische Forderung zieht weite Kreise: Noch ist unklar, welchen Ausgang das Berliner Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne letztlich nehmen wird. Inzwischen ist aber die Idee eines massiven staatlichen Eingriffs zur Bekämpfung der Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt auch im bürgerlichen Lager angekommen.

Grünen -Chef schließt Enteignungen nicht mehr aus

Protest gegen hohe Mieten in Köln

In der "Welt am Sonntag" gab sich der grüne Bundeschef Robert Habeck als Unterstützer von Enteignungen zu erkennen - falls alle anderen Maßnahmen zur Lösung der Krise scheitern. " Es wäre doch absurd, wenn wir das nur anwenden, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht, um gegen die grassierende Wohnungsnot vorzugehen ", sagte Habeck. FDP-Chef Christian Lindner hielt auf dem Parteitag in Duisburg dagegen: Enteignung schaffe keine einzige Wohnung, sondern verschrecke nur Investoren.