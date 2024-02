SPD will Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt bekämpfen

Fast 600.000 Menschen in NRW waren im Jahr 2022 alleinerziehend. Das gab das Statistische Bundesamt am Montag bekannt. Genauer: Die Zahl der alleinerziehenden Frauen belief sich nach Angaben des Mikrozensus auf 495.000, die der Männer auf 102.000. Insgesamt 333.000 Alleinerziehende kümmerten sich dabei in NRW um Kinder unter 18 Jahren.

Die SPD -Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat die Mikrozensus-Daten ausgewertet und kommt zu dem Schluss: "Alleinerziehende Mütter und Väter sind häufig finanziell schlechter gestellt als Eheleute mit Kindern." Sie wohnen demnach in NRW überwiegend zur Miete und haben weniger Wohnfläche zur Verfügung als andere Familien mit Kindern. "In keiner anderen Bevölkerungsgruppe ist das Armutsrisiko höher als in dieser" , stellt die SPD in einem Antrag an den Landtag fest. 2022 hätten ein Viertel der Alleinerziehenden in NRW Transferleistungen erhalten, insgesamt 46 Prozent galten demnach als armutsgefährdet.

Betroffen auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Aber nicht nur Alleinerziehende haben es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden: "Auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte werden auf dem Wohnungsmarkt ebenfalls noch immer strukturell diskriminiert" , betont die SPD-Fraktion - und kommt zu dem Ergebnis: "Der Wohnungsmarkt in NRW ist folglich nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich."