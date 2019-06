Das Land will die wachsende Wohnungslosigkeit in NRW mit einer eigenen Landesinitiative bekämpfen. Das kündigte Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Donnerstag (27.06.2019) im Landtag an. Dabei stellte er auch eine aktuelle Statistik zur Zahl der Wohnungslosen vor. Demnach waren am Stichtag 30.06.2019 insgesamt 44.434 Menschen in NRW als wohnungslos gemeldet - 37,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (32.286 Personen).

Land stockt Haushaltsmittel auf

"Mit Sorge beobachte ich die seit einigen Jahren steigenden Zahlen der wohnungslosen Menschen. Ich habe deshalb in Absprache mit verschiedenen Akteuren, darunter die Kommunalen Spitzenverbände, die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und die Landschaftsverbände, diese Landesinitiative entwickelt" , erklärte Laumann.

Die Mittel für den Wohnungslosenbereich sollen nach Angaben der Landesregierung in diesem Jahr um drei Millionen Euro auf 4,85 Millionen Euro aufgestockt werden. Ab 2020 sollen die Mittel nochmals um zwei Millionen auf dann 6,85 Millionen Euro erhöht werden.

31.000 Unterschriften übergeben

Wohnungslosigkeit ist nicht mit Obdachlosigkeit gleichzusetzen. Der von der Landesregierung vorgelegte Bericht erfasst nur zu einem kleinen Teil Menschen, die wirklich auf der Straße leben. Wohnungslos zu sein bedeute, dass Betroffene keinen eigenen Mietvertrag haben, erklärte Laumann.

Am Rande der Landtagsdebatte hat die Initiative "Wir wollen wohnen" der Landesregierung 31.000 Unterschriften übergeben, mit denen mehr bezahlbarer Wohnraum gefordert wird.