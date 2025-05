" Rhetorisch aufgeblasen "

Es zeige sich, dass teure Mieten nicht mehr ausschließlich Hochpreisgebiete beträfen. Die SPD listet Steigerungen in den Jahren 2022 bis 2024 auf für beispielsweise Bochum (plus 10,1%), Duisburg (plus 10,3%) oder Oberhausen (plus 12,3%). Es brauche eine Trendwende - doch dafür reichten die bisherigen Maßnahmen nicht aus. Wenn die Wohnungsbauministerin die Leistungsfähigkeit der milliardenschweren öffentlichen Wohnraumförderung lobe, gar von einem " Förder-Boom " spreche, dann sei das " rhetorisch sehr aufgeblasen ", so Philipp. Fakt aber sei: viele Menschen in NRW suchten eine Wohnung.

Erinnerungen an LEG -Zeiten?

Bei einer Landeswohungsbaugesellschaft dürfte mancher an die schon lange privatisierte LEG denken. Dem hält die SPD entgegen, es gehe nicht um eine neue Behörde, sondern um ein schlankes Modell, ohne " erheblichen zusätzlichen Personalaufwand ". Beides - Fonds und Gesellschaft - könnten an die landeseigene Entwicklungsgesellschaft NRW .Urban angedockt werden.

Fördergelder: 2024 und 2025 über zwei Milliarden Euro

Ina Scharrenbach (CDU)

Vor der Landtagsbefassung kritisiert Wohnungsbauministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) die Vorschläge als " alten Wein in alten Schläuchen ". Die SPD setze auf " noch mehr Staat ". Aber: " Es gibt keinen Mangel an Bauwilligen, der die Gründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft erfordern würde, aber einen Mangel an Investitionssicherheit ."