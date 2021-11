Wahlkampfthema Wohnungsbau: CDU lobt sich, SPD beklagt teure Mieten

Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) nannte Rekordzahlen: Fast 50.000 neue Wohnungen seien im letzten Jahr in NRW gebaut worden - so viele, wie lange nicht mehr. Im gleichen Jahr sei die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen auf fast 62.000 gestiegen - ebenfalls ein Spitzenwert.

Wenn es so weiter gehe, entstünden in den nächsten Jahren etwa so viele neue Wohnungen in NRW, wie gebraucht werden, sagte Scharrenbach. Das sei nur möglich, " mit einer Politik, die den Muff von SPD und Grünen aus der Vorgängerregieurng rausgenommen hat, die modernisiert hat, die Freiheiten eingezogen hat, Förderinstrumente konsolidiert und näher an die Märkte ausgerichtet hat".