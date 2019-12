Wohlfahrtsverbände fordern Runden Tisch gegen Kinderarmut

Die Landesregierung muss aus Sicht der Wohlfahrtsverbände in NRW einen Runden Tisch gegen Kinderarmut einrichten. Dort müsse eine Gesamtstrategie für das Problem entwickelt werden, fordern die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in einer am Dienstag (03.12.2019) veröffentlichten Stellungnahme. An dem Runden Tisch sollten Vertreter von Landesministerien und Fachorganisationen sitzen.