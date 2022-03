Abschuss erlaubt: NRW regelt Umgang mit Wölfen neu

Wölfin "Gloria" lebt mit ihrem Rudel in der Nähe von Schermbeck am Niederrhein. Dort werden regelmäßig Tiere wie Schafe oder sogar Ponys gerissen. Die Wölfe abzuschießen hat allerdings ein Gericht verboten.

In Zukunft wird der Umgang mit Wölfen in Nordrhein-Westfalen – ähnlich wie in Niedersachsen und Brandenburg - mit einer eigenen Verordnung geregelt. Die Landesregierung hat die Verordnung am Donnerstag beschlossen.

Problemwölfe dürfen geschossen werden

In bestimmten Fällen dürfen damit Wölfe, die besonders viele Probleme bereiten, jetzt auch abgeschossen werden. Problematisch sind zum Beispiel Tiere, die immer wieder in die Nähe von Wohnsiedlungen kommen oder übermäßig häufig Weidetiere reißen.