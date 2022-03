Warum sich Unternehmen in NRW besser vor Cyber-Attacken schützen sollten

Das Landeskriminalamt befürchtet im Zuge des Krieges in der Ukraine neue Angriffe aus dem Internet auf Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Innenminister Herbert Reul ( CDU ) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) haben vor diesem Hintergrund am Dienstag eine neue Vereinbarung zur „Sicherheitspartnerschaft Nordrhein-Westfalen gegen Wirtschaftsspionage und Wirtschaftskriminalität“ mit der Industrie- und Handelskammer sowie zwei weiteren Wirtschaftsverbänden unterzeichnet.

Ziel ist dieser Sicherheitspartnerschaft ist es, kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, Sicherheitslücken zu entdecken und zu schließen: in der IT , beim Gebäudeschutz oder auch in der Organisation. Die beiden Ministerien helfen den Unternehmen durch fachliche Beratung, die Wirtschaftsverbände sollen für das Thema sensibilisieren.

Mehr Cyberattacken erwartet

Bereits Ende Januar hatten IT-Spezialisten erneut eine Flut von Spam-Mails aus den Botnetzen des Trojaners von Emotet beobachtet. Emotet galt als die bislang gefährlichste Malware der Welt. Sie legte Krankenhäuser und Behörden wie den Fahrdienst des Deutschen Bundestags lahm, die Stadtverwaltung Frankfurt am Main oder Teile der Ruhr-Universität Bochum. Eine andere Schadsoftware griff die Uniklinik in Düsseldorf an, eine Patientin starb wegen der ausgefallenen Computer.

Neues Lagebild Wirtschaftsschutz in Arbeit

Wie verwundbar kleine und mittelständische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind und wie bewusst ihnen die Problematik Sicherheit ist, hat die Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld untersucht und die Ergebnisse 2019 in einem ersten Lagebild zusammengefasst. Danach halten zwar mehr als zwei Drittel der Firmen den Schutz gegen Cyberangriffe für wichtig. Vielen ist aber laut Studie nicht bewusst, wie groß die Rolle der Mitarbeiter bei der IT-Sicherheit ist.