Die Lockdown-Branchen

Ralf Stoffels, Präsident der IHK NRW, sagte am Montag in Düsseldorf: "In den vom Lockdown betroffenen Branchen ist die Lage kritisch." Insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus seien die Rücklagen langsam aufgezehrt. Auch in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und personennahe Dienstleistungen drohten Insolvenzen.

Eine IHK-Umfrage habe aber dennoch in Summe ergeben, dass sich die Wirtschaft in NRW stabilisiert und die Unternehmen positiv in die Zukunft schauen. Auch bei den Beschäftigungsplänen zeige sich ein positiver Trend. Als Hauptrisikofaktor für die Wirtschaft werde nicht mehr die Inlandsnachfrage angesehen, sondern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Unsicherheiten im Wahljahr.

Das weltweite Umfeld: Materialmangel, Transportprobleme

Minister Pinkwart spricht von einer " brummenden Weltkonjunktur " und einer weltweit gestiegenen Nachfrage. Das bestätigt auch Torsten Schmidt vom RWI: Asien und China seien früher erholt aus der Krise gekommen und es gebe weltweit Konjunkturprogramme, wie beispielsweise in den USA . Die Nachfrage nach deutschen Produkten seien gut für den Export.

Aber der globale Nachfrageschub führt auch zu Problemen: Produkte wie Halbleiter, Holz, Stahl, Dämmstoffe und Lacke seien knapp. Ebenso gebe es wegen der Container-Knappheit Transport-Probleme. Pinkwart sieht die Gefahr, dass die Bänder still stehen und Mitarbeitende in Kurzarbeit gehen müssen. Hier trifft also, so Pinkwart, ein eingeschränktes Angebot auf eine steigende Nachfrage.

Gipfel mit Altmaier in NRW