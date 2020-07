NRW-Wirtschaft bleibt noch länger im Tief

Geschlossene Läden, eingestellte Produktionen und massenhafte Kurzarbeit: Die Corona-Krise hat die Wirtschaft in NRW hart getroffen. Zwar helfen die Lockerungen beim Wiederankurbeln. Doch eine schnelle Rückkehr zur Normalität wird es wohl nicht geben.

Minus von 5,5 Prozent erwartet

Das ist das Ergebnis des neuen Konjunkturberichts vom Wirtschaftsinstitut RWI in Essen. Demnach könnte die Wirtschaft in NRW im Jahr 2020 um 5,5 Prozent schrumpfen.