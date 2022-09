Start ins Wintersemester: In Präsenz studieren und dabei Energie sparen

Wenn an den NRW-Hochschulen in den kommenden Wochen das neue Wintersemester startet, rückt auch dort das Thema Energiesparen in den Fokus. Denn die großen Hörsäle und die vielen Räume müssen beheizt werden. Trotzdem soll mit Energie anders umgegangen werden als in vergangenen Jahren.

Wissenschaftsministerin Ina Brandes

Laut dem Wissenschaftsministerium haben sich die Hochschulen in NRW freiwillig dazu verpflichtet, in diesem Winter den Gasverbrauch um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Dies sei ein " sehr starkes Signal der gesellschaftlichen Solidarität ", sagte Ministerin Ina Brandes ( CDU ) am Dienstag in Düsseldorf. Die Auswirkungen auf die Studentinnen und Studenten sollte " so gering wie möglich " sein.

Möglichst wenig Auswirkungen auf Studierende

Johannes Wessels, Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Universitäten, sagte, dass es um eine gesamte Einsparung von 20 Prozent gehe. Nicht jeder Uni-Bereich und jeder Standort könne den Gasverbrauch so stark senken. So sei das in Laboren nicht immer möglich.

Ansonsten gehe es zum Beispiel darum, die Raumtemperatur auf 19 Grad zu senken, die Beleuchtung zu reduzieren und auf warmes Wasser zu verzichten. Auch über eingeschränkte Öffnungszeiten von Bibliotheken wird nachgedacht. Aber: Die Auswirkungen auf die Studierenden sollen " möglichst gering " sein, heißt es.

Lehrveranstaltungen in Präsenz