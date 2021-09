Neue Vorwürfe gegen Kinderpsychiater Winterhoff

Der Kinderpsychiater behandelt nicht nur in seiner Bonner Praxis. Er ist auch für Hunderte von Kindern in Einrichtungen zuständig, kooperiert mit mehr als 20 Heimen. Im WDR-Magazin Westpol schildern nun anonym mehrere Erzieherinnen einer Einrichtung in Unkel, wie sie bereits vor Jahren die Behörden warnten - schon vor zehn Jahren. Sie machten sogar einen persönlichen Termin beim Landesjugendamt Rheinland-Pfalz.

"So kann man nicht mit Kindern umgehen"

Eine Erzieherin erzählt dem WDR, sie habe "die Missstände, die in meinem Haus waren, aber auch im Haupthaus mit anderen ehemaligen Kolleginnen vorgetragen. Um zu sagen: so kann man nicht mit Kindern umgehen." Eine weitere Erzieherin beschreibt ihren Eindruck, dass man sich damals im Amt zurückgelehnt habe.

Das Landesjugendamt Mainz teilt dem WDR mit, man sei den Vorwürfen nachgegangen und habe die Einrichtung damals besucht. Es konnte keine akute Kindeswohlgefährdung festgestellt werden. Man habe keinerlei Kompetenz, ärztliche Dienstleistungen zu kontrollieren.