Waldbauern fordern Windkraft in Wäldern

Die NRW -Landesregierung will den Bau von Windrädern in Waldgebieten einschränken. Von Waldbauern und der Windenergiebranche kommt nun Kritik an diesen Plänen.

Geld wird benötigt

In einem am Dienstag (04.06.2019) veröffentlichten Appell mehrerer Verbände heißt es, dass Windräder in Waldgebieten für die Energieversorgung wichtig seien. Außerdem könnten die Einnahmen den Waldbauern helfen, die finanziellen Folgen von Sturmschäden und Schädlingsbefall zu bewältigen.