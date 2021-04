Windräder-Abstand: Neuer Entwurf, neue Kritik

Von Tobias Zacher

Ein neues Gesetz soll die Windkraft in NRW regeln. Die umstrittene Zehn-Häuser-Regel ist vom Tisch, stattdessen will das Land Verantwortung an die Kommunen abgeben. Der Entwurf ruft auch Ablehnung hervor.