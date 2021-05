Sachverständige kritisieren geplante Abstandsregel für Windräder

Darüber hinaus befürchten die Kommunen, dass das Modernisieren alter Anlagen selbst dann erschwert wird, wenn sie in bisheriger Höhe neu gebaut werden sollen. Aus dem gleichen Grund forderte Markus Moraing vom Verband der kommunalen Unternehmen in der Anhörung, dass dieses so genannte Repowering von Windanlagen von der geplanten Abstandsregel ausgenommen werden soll.

Hintergrund des Streits ist ein Interessenkonflikt: Die Erneuerbaren Energien müssen massiv ausgebaut werden, damit NRW und Deutschland die vereinbarten Klimaschutzziele erreichen. Das größte Potenzial hat hierzulande neben der Photovoltaik die Windkraft. Zugleich geht die Landesregierung davon aus, dass Anwohner vielerorts nicht bereit sind, Windräder in ihrer Nachbarschaft zu dulden.

Ist Windkraft tatsächlich so unbeliebt?