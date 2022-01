Flaute beim Ausbau der Windkraft in NRW

Der Ausbau der Windkraft in Nordrhein-Westfalen stagniert. Das geht aus Zahlen hervor, die der Landesverband Erneuerbare Energien ( LEE ) NRW am Montag in Düsseldorf vorgestellt hat. Demnach sind vergangenes Jahr Anlagen mit einer Leistung von 331 Megawatt (MW) neu in NRW gebaut worden. Das sind nur fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Drei mal so viel Ausbau nötig wie realisiert

Der LEE -Vorstandsvorsitzende Reiner Priggen nannte den Ausbau "nicht so erfreulich" und betonte: "Wir brauchen viel mehr" . In der Tat sehen die Pläne der schwarz-gelben Landesregierung bis 2030 eine Verdoppelung der Windkraft in NRW vor: Von rund 6 Gigawatt (GW) installierter Leistung im Jahr 2020 auf 12 GW im Jahr 2030.

Mit Stichtag 12. Januar sind nunmehr 6,34 GW in NRW installiert. Um bis 2030 die 12 GW zu erreichen, brauche es einen Brutto-Zubau von 900 bis 1.000 GW jährlich, rechnete Priggen vor. Denn in den kommenden Jahren gehen auch ältere Windräder vom Netz, deren Leistung dann nicht mehr zur Verfügung steht. Das bedeutet: Im vergangenen Jahr ist nur ein Drittel des eigentlich nötigen jährlichen Zubaus auch tatsächlich errichtet worden.