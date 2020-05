Windkraft: NRW hat ein Problem mit dem Abstand

Was ist mit Bayern, das viel größere Abstände vorschreibt?

Die Bayern kriegen eine Extrawurst gebraten, weil Bayern seit 2014 – als einziges Bundesland – eine landesgesetzliche Regelung hat: die so genannte Zehn-H-Regelung. Zehnmal die Höhe des Windrades ist der Mindestabstand. Hat ein Windrad eine Nabenhöhe von 200 Metern, muss es mindestens 2.000 Meter von der nächsten Wohnbebauung stehen. Das Ergebnis: In Bayern findet ein Windkraftausbau praktisch nicht mehr statt. Und das bayerische Gesetz genießt jetzt Bestandsschutz.

Die 1.500-Meter-Regel in NRW steht im Landesentwicklungsplan und hat dort den Charakter einer Empfehlung. Ein Gesetz ist diese Regel nicht.

Was bedeutet das für NRW?

Die bisher geltenden 1.500 Meter Mindestabstand zur Wohnbebauung sind bis jetzt ein entscheidender Eckpfeiler in der Windkraftpolitik der Landesregierung. Sie will Windkraft "maßvoll ausbauen" und dadurch die Akzeptanz in der Bevölkerung herstellen. Wenn nun dieser eine Eckpfeiler jetzt wegbricht - und danach sieht es aus - dann hat die Landesregierung ein Problem. Denn Gerichte werden im Fall von Klagen nach dem Baugesetzbuch urteilen und darin stehen dann die maximal 1.000 Meter, so wie es die GroKo in Berlin will.

Wie äußert sich die Landesregierung dazu?

Bisher nur in Phrasen: " wir sind im Austausch " oder " das wird intensiv geprüft " heißt es seit zwei Tagen. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass das beschriebene Problem auch im zuständigen Ministerium für Wirtschaft und Energie so gesehen wird. Sicherlich sucht man dort nach einem rechtlichen Hintertürchen suchen, um die 1.500-Meter-Regel noch halten zu können. Aber das wird eng.

Gibt es außer dem Mindestabstand noch andere Fragen zur Windkraft zu klären?

Zum Beispiel die Frage: Wie definiert man "Wohnbebauung". Ist ein einzelnes Gehöft schon eine Wohnbebauung? Gilt ein Gebiet, wo noch kein Gebäude steht, das aber als Baugebiet vorgesehen ist, schon eine Wohnbebauung? Dies sollen künftig die Bundesländer in eigener Zuständigkeit regeln können. Was also macht NRW mit dieser neuen Möglichkeit? Wird das streng definiert? In dem Falle blieben nur wenig Flächen übrig für neue Windräder.