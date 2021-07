Abgerutscht im Ländervergleich: Windkraft-Ausbau in NRW stockt

Nordrhein-Westfalen baut weiterhin zu wenige Windräder, um die selbstgesetzten Ziele beim Ausbau zu erreichen. Laut einer vorläufigen Analyse der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) sind im ersten Halbjahr 2021 lediglich 145 Megawatt Leistung in NRW neu in Betrieb gegangen. Die Auswertung wird am Mittwochvormittag öffentlich, dem WDR liegen bereits exklusiv die Ergebnisse vor.

Zubaurate nur zu einem Drittel erfüllt