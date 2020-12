NRW lenkt ein bei Windkraft-Abstand

Der Teufel im Detail: Wohnbebauung ab 10 Häusern

Auch wenn der neue Mindestabstand nach einem Erfolg für die Windkraft-Branche aussieht, so findet der Landesverband Erneuerbare Energien NRW ( LEE ) doch genügend Grund für Kritik. Denn entscheidend ist auch, was als "Wohnbebauung" definiert wird. Ein komplettes Dorf oder bereits ein Gehöft auf freiem Feld? Im Gesetz steht nun, dass bereits Ansiedlungen von zehn Häusern als Wohnbebauung gelten. Nach Auffassung von LEE ist dies ein Hindernis für den Windkraft-Ausbau.

Ein wirksameres Instrument zur Steigerung der Windkraft-Akzeptanz sei eine Beteiligung der Anwohner an den Erträgen der Anlagen in Form günstigerer Strompreise. LEE-Vorsitzender Reiner Priggen erinnert daran, dass in den kommenden zwei Jahren 5.600 Megawatt Kohle-Kraftwerkleistung stillgelegt würden. Wenn man sie durch Erneuerbare Energien ersetzen wolle, dürfe man nicht die Windenergie blockieren.

Laschet betont: Windkraft legt zu in NRW